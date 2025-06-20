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Россия атаковала Украину беспилотниками. Удары нанесены по Одессе и Харькову
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  Российские военные в ночь на 20 июня атаковали беспилотниками Одессу и Харьков.

В Одессе, сообщила ГСЧС Украины, было зафиксировано не менее 10 попаданий. Полностью сгорел четырехэтажный жилой дом, при его тушении пострадали трое пожарных — на них обрушились горевшие конструкции. Из-за атаки беспилотников также загорелись 18-й, 19-й и 20-й этажи 23-этажного жилого дома. 600 человек были вынуждены эвакуироваться.

Всего, по данным ГСЧС Украины, в Одессе пострадали 14 человек, включая троих спасателей. Прокуратура Одесской области сообщает об одном погибшем и 14 пострадавших.

В Харькове под удар дронов попали Шевченковский и Основянский районы, где повреждены жилые дома и автомобили, четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего войска РФ запустили по территории Украины 86 беспилотников, 70 из них были сбиты. Украинские военные сообщили, что зафиксировано попадание дронов в восьми местах и падение обломков уничтоженных беспилотников еще в 11 локациях.

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