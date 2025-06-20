Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Минобороны РФ отчиталось, что ПВО сбили более 60 дронов в российских регионах

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CentralAsia (CA) - Средства ПВО Минобороны России утром 20 июня сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков одного из сбитых дронов работают специалисты экстренных служб. Где упали фрагменты беспилотника, Собянин не уточнил.

Всего с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник над российскими регионами, отчитались в Минобороны РФ. 22 дрона сбили в Орловской области, 14 — в Курской, семь — в Белгородской, пять — в Воронежской, по три — в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской, один — в Московском регионе (министерство опубликовало свой отчет до того, как Собянин сообщил о втором беспилотнике — прим. «Медузы»).

В Белгородской области вечером 19 июня при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших госпитализировали. О последствиях атаки ночью 20 июня Гладков на момент публикации этой новости не сообщал.

Власти Орловской, Воронежской, Ростовской, Тульской и Брянской областей заявили, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Главы Курской и Волгоградской области, Москвы и Подмосковья не отчитывались о последствиях налета беспилотников.