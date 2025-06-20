Срок продажи TikTok в США продлен до середины сентября

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в четверг продлил до 17 сентября срок, установленный для китайской компании ByteDance для продажи американских активов приложения TikTok, сообщает Reuters.

Трамп уже дважды предоставлял отсрочку федерального исполнения закона, предусматривающего продажу или закрытие TikTok, который должен был вступить в силу в январе при отсутствии существенного прогресса в вопросе продажи. Трамп заявил, что хочет сохранить приложение и надеется, что председатель КНР Си Цзиньпин одобрит сделку.

Закон 2024 года требует, чтобы TikTok прекратил свою деятельность к 19 января, если только китайская материнская компания TikTok ByteDance не завершит продажу американских активов приложения или не продемонстрирует значительный прогресс на пути к продаже.

Вступив в должность президента США, Трамп решил не применять закон. Сначала он продлил срок до начала апреля, а затем до 19 июня.