ЮАР объявила режим национального бедствия: число жертв наводнений возросло до 92

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CentralAsia (CA) - Южноафриканские власти официально объявили режим национального бедствия после разрушительных наводнений в одной из беднейших провинций страны – Восточном Кейпе, сообщает Associated Press.

Стихия обрушилась на регион 9 июня. Сильные дожди, шквалистый ветер и снегопады затопили дороги, разрушили дома, школы и другие объекты инфраструктуры. Многие районы остались без связи и электричества.

По словам члена исполнительного совета провинции Золиле Уильямса, погибших 92 человека, часть тел до сих пор не найдена.

«С тех пор, как бедствие обрушилось на Восточный Кап, мы больше не те. Это худшее, с чем сталкивалась наша провинция», – заявил он на церемонии памяти.

В городе Мтата прошёл провинциальный День траура. Мемориальную службу провели на территории колледжа King Sabatha Dalindyebo – одного из немногих учебных заведений, уцелевших после наводнения. Свечи в память о погибших зажгли сотни человек, включая представителей христианских церквей разных конфессий.

Среди пропавших без вести, по сообщениям местных СМИ, числятся как минимум двое школьников, которых унесло водой вместе с автобусом. Спасатели призывают местных жителей сообщать о пропавших, чтобы точнее оценить масштаб трагедии.

Директор Национального центра по чрезвычайным ситуациям Элиас Ситхоле отметил, что разрушения затронули не только Восточный Кап, но и провинции Квазулу-Натал, Фри-Стейт и Западный Кап. Президент Сирил Рамафоса посетил пострадавший регион.

Больше всего пострадали бедные районы, особенно те, что были построены на поймах рек. Власти критикуют не только за позднюю реакцию на катастрофу, но и за состояние инфраструктуры, которая не выдержала стихии.

Объявленный режим бедствия позволит стране выделить экстренные средства на ликвидацию последствий и восстановление жилья. Он будет действовать до тех пор, пока ситуация не нормализуется.