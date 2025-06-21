Исследователи впервые показали, как выглядит искусственное солнечное затмение

CentralAsia (CA) - Ученые впервые показали, как выглядит искусственное солнечное затмение, смоделированное благодаря двум спутникам на орбите Земли.

Как сообщает Европейское космическое агентство, астрономическое событие было создано для того, чтобы изучить сбои в наземных технологиях во время высокой активности Солнца

В первый раз смоделировать солнечное затмение удалось в марте 2025 года. Тогда два космических корабля миссии Proba-3 пролетели на расстоянии 150 метров друг от друга. При этом спутники в течение нескольких часов сохраняли свое расположение с точностью до миллиметра.

Следовательно, одно устройство закрыло Солнце для другого аппарата, бросая тень шириной восемь сантиметров на его оптические инструменты. Благодаря этому ученые смогли получить изображение солнечной короны – внешней части атмосферы, не освещенной светом звезды.

«Наблюдение за короной имеет решающее значение для обнаружения солнечного ветра – непрерывного потока вещества в космическое пространство.

Оно также необходимо для понимания выбросов корональной массы – взрывов частиц, которые солнце выбрасывает почти ежедневно, особенно в периоды высокой активности», – объясняют ученые.

Там добавляют, что такая деятельность центральной звезды нашей системы планет может повлечь за собой полярные сияния на Земле, но также представляет угрозу для современных технологий. Высокая активность Солнца может нарушать системы связи, передачи энергии и навигации на нашей планете.

Благодаря искусственному затемнению исследователи смогли увидеть больше деталей на Солнце, чем позволяют традиционные методы.

«Получить первые данные было невероятно увлекательно. Вместе с другими измерениями это будет способствовать разгадке давних вопросов о нашей родной звезде», – поделился впечатлениями ученый проекта Джо Зендер.

Ученые объясняют, что в отличие от естественных затемнений, случающихся примерно раз в год, смоделированные можно делать каждые 19,6 часов. Кроме того, спутники могут создавать астрономическое явление до шести часов, когда естественные длятся всего несколько минут.

«Хотя мы до сих пор на этапе ввода [устройства] в эксплуатацию, нам удалось добиться точной синхронизации полета. Именно это позволило получить первые снимки миссии, которые, без сомнения, будут иметь значительную ценность для научного сообщества», - убежден руководитель проекта Дамиен Галано.