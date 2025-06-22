В Монголии нашли ранее неизвестного предка тираннозавра

Художественное изображение нового тираннозавроида под названием «Ханхуулуу». Изображение: Юлиус Чотони

CentralAsia (CA) - В коллекции монгольского музея обнаружен новый вид динозавра, который, по словам ученых, заставляет пересмотреть наши представления об эволюции тираннозавров, передает «Би-би-си».

Тщательно изучив два скелета, возраст которых оценивается в 86 млн лет, ученые пришли к выводу, что кости принадлежат новому, ранее неизвестному виду динозавров. Он является ближайшим из известных на сегодняшний день общих предков всех тираннозавров — группы гигантских хищников, в которую входит и знаменитый «король динозавров» T-rex.

Исследователи назвали этот вид Khankhuuluu (произносится как «ханхуулуу») Mongoliensis, что переводится как «Драконий принц Монголии».

Открытие, опубликованное в журнале Nature, дает представление о том, как тираннозавры стали теми самыми могущественными хищниками, которые миллионы лет доминировали в пищевой цепочке Азии и Северной Америки до момента полного вымирания динозавров.

У ученых есть немало прекрасно сохранившихся — иногда даже целиком — скелетов тираннозавров (как на этой фотографии), а вот с его более ран

««Принц» значит, что это более ранний, более мелкий тираннозавроид», — поясняет профессор Дарла Зеленицки, палеонтолог из Университета Калгари в Канаде. Тираннозавроиды — это надсемейство плотоядных динозавров, которые ходили на двух ногах.

Однако первые тираннозавроиды были крошечными.

Аспирант Джаред Ворис, который возглавлял исследование вместе с профессором Зеленицки, объяснил: «Это были очень маленькие, быстроногие хищники, которые жили в тени других хищных динозавров».

Ханхуулуу представляет собой эволюционный переход — от небольших охотников юрского периода, к грозным гигантам, вплоть до самого «королевского» тираннозавра.

Весил этот хищник порядка 750 кг, в то время как взрослый тираннозавр мог быть в восемь раз тяжелее, поэтому, как поясняет профессор Зеленицки, — «это переходный [вид]: к могущественным тиранозаврам — от их более ранних предков».

«Эти скелеты помогли нам пересмотреть генеалогическое древо тираннозавров и изменить наши представления об их эволюции», — добавила она.

Аспирант Джаред Ворис и профессор Дарла Зеленицкая изучают окаменелость тираннозавра // Фото: University of Calgary

Новый вид также демонстрирует ранние стадии эволюции той самой черты, которая позволила тираннозаврам занять в животном мире свою доминирующую нишу — а именно, анатомии черепа, обеспечившей развитие мощных челюстей.

«В носовой кости нового вида мы видим черты, которые в конечном итоге и сделали тираннозавров чемпионами в смысле силы укуса», — объясняет Джаред Воррис.

Эволюция таких мощных челюстей позволила тираннозавру набрасываться на более крупную добычу и перегрызать даже кости.

Два частично сохранившихся скелета, описанные в этом исследовании, были обнаружены в Монголии ещё в начале 1970-х годов.

Изначально они были отнесены к уже существующему на тот момент виду, известному как алектозавр. Однако когда кости осмотрел профессор Ворис, он обнаружил у скелетов тираннозавроподобные черты, которые отличали их от других видов.

«Я помню, как получила от него сообщение о том, что он считает это новым видом», — вспоминает профессор Зеленицки.

Тот факт, что эта группа динозавров могла перемещаться между Северной Америкой и Азией — через перешеек, ставший впоследствии Беринговым проливом, — также помог им найти и занять на обоих континентах различные ниши.

«Такое перемещение между континентами в основном и способствовало эволюции различных групп тираннозавров на протяжении миллионов лет», — объясняет Воррис.

А профессор Зеленицки добавляет: «Это открытие демонстрирует нам, что до того, как тираннозавры стали королями, они были принцами».