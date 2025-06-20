В регионах Узбекистана выявлены случаи насилия над детьми в подпольных религиозных школах

CentralAsia (UZ) - В двух регионах Узбекистана выявлены случаи насилия над детьми, которых родители отдали на обучение в подпольные религиозные школы (худжры), сообщила пресс-служба МВД РУз.

В Андижанской области дежурный врач отделения гнойной хирургии детского медицинского центра сообщил в органы внутренних дел о том, что у поступившего несовершеннолетнего пациента обнаружены ссадины и гнойные раны на теле и голове.

Следственно-оперативная группа провела проверку на месте. Выяснилось, что 40-летняя женщина в доме в Асакинском районе Андижанской области на протяжении шести месяцев незаконно обучала религии несовершеннолетнего ребёнка из Яккабагского района Кашкадарьинской области.

В ходе занятий она систематически избивала его по голове и телу деревянными предметами и кабелем от зарядного устройства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание в отношении несовершеннолетнего).

В Ханкинском районе Хорезмской области выявлен аналогичный случай. Женщина и её дочь, не имея соответствующего религиозного образования, организовали худжру у себя дома, где незаконно обучали 16 несовершеннолетних. С каждого ребёнка они брали по 1 млн сумов ($79) и систематически избивали тех, кто не справлялся с «учёбой».

В отношении этих лиц были составлены протоколы по статье 241 Кодекса об административной ответственности (Нарушение порядка преподавания религиозных вероучений), а также возбуждено уголовное дело об истязаниях несовершеннолетних.

В отношении родителей восьми детей составлены административные протоколы по статье 47 (Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) КоАО.

В Давлатабадском районе Наманганской области установлен факт незаконного религиозного обучения со стороны 68-летнего местного жителя. Не имея соответствующего образования, он обучал религии восьмерых несовершеннолетних у себя дома.

Он привлечён к административной ответственности по статье 241 КоАО. В отношении родителей детей также приняты меры за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.