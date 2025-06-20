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Дождливые выходные ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов 21-23 июня на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере, в центре и горных районах юго-востока – сильные дожди и град, сообщает «Казгидромет».

Также по стране ожидается усиление ветра, в южных регионах – с пыльными бурями.

Днем на западе, северо-западе и севере страны +18+30 градусов, в центре +20+33 градуса, в отдельных районах востока страны ожидается сильная жара до +35 градусов, на юге и юго-востоке республики +35+40 градусов, преимущественно без осадков.

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