В Узбекистане отключали электричество из-за аварии в Казахстане

CentralAsia (UZ) - В ряде регионов Узбекистана в четверг были введены кратковременные отключения электроэнергии. Причиной стали аварийные отключения на линиях электропередачи в Экибастузском энергоузле в Казахстане, сообщило Министерство энергетики РУз.

По информации KEGOC — казахстанского оператора системы передачи электроэнергии, сбой произошёл в 16:44 на ЛЭП напряжением 500 кВ из-за ураганного ветра. Это привело к снижению частоты в Объединённой энергосистеме Центральной Азии, куда входят Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

«С целью ликвидации аварийной ситуации в некоторых регионах были введены кратковременные вынужденные ограничения», — говорится в сообщении.

К 19:30 неисправность на линии электропередачи 500 кВ была устранена, и электроснабжение потребителей в Узбекистане было восстановлено.

19 июня в Павлодарской области Казахстана был зафиксирован штормовой ветер скоростью до 43 м/с. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, вызвала отключения электроэнергии, зафиксированы случаи травматизма среди населения, сообщила пресс-служба акима области.

По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе 3 детей. Один случай летальный — в Аксу погибла жительница 1968 года рождения.

В областном центре — Павлодаре — повреждены кровли 47 объектов, в том числе 6 социальных учреждений. В Аксу и Экибастузе пострадали 23 объекта, в Баянаульском районе — 7 объектов, также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районе.