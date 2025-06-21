Иран и Израиль наносят удары друг другу ракетами и беспилотниками

CentralAsia (CA) - Иран атаковал Израиль 25 баллистическими ракетами. Одна из них упала в Хайфе, есть раненые, сообщают СМИ.

Израильская авиация нанесла удары по нескольким иранским городам. Сообщается, что два человека погибли в результате удара Израиля по иранскому городу Кум, еще четверо получили ранения. Jerusalem Post пишет, что как минимум один из погибших, предположительно, работает на объектах ядерной программы Ирана.

В провинции Кум находится один из крупнейших и самых защищенных объектов ядерной инфраструктуры Ирана — Фордо. Также взрывы прозвучали в Исфахане, где расположен ядерный исследовательский комплекс.

Утром армия обороны Израиля объявила о новой серии воздушных ударов по территории Ирана в ответ на ракетный обстрел центральной части Израиля ночью на субботу, 21 июня. Обломки сбитой ракеты, как сообщали местные жители, упали на крышу здания в Тель-Авиве, от чего загорелся дом, пострадавших нет.