Бывшего президента Туниса приговорили к 22 годам заключения

Монсеф Марзуки

CentralAsia (CA) - Тунисский суд заочно приговорил бывшего президента Монсефа Марзуки к 22 годам тюремного заключения, он обвиняется в подрыве госбезопсности. Об этом 21 июня сообщило агентство Reuters.

Марзуки возглавлял Тунис с 2011 по 2014 год и сегодня остаётся одним из самых резких критиков действующего президента Каиса Саида.

Недавний приговор стал уже третьим по счёту: ранее экс-президента также приговаривали к длительным срокам по делам, связанным с обвинениями против властей, которые он сам считает сфабрикованными. По его словам, Саид строит авторитарную систему, особенно после роспуска парламента и принятия новой конституции в 2021 году.

Саид был избран главой государства в 2019 году и переизбран на второй срок в 2024 году.

Находясь в Париже, Марзуки продолжает выступать с критикой, заявляя, что судебные преследования его не запугают, а Тунису необходима демократия, а не управление в условиях жёсткого контроля.