Бывшего президента Туниса приговорили к 22 годам заключения

- Азия и мир, политика
- 13:17, 21 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Тунисский суд заочно приговорил бывшего президента Монсефа Марзуки к 22 годам тюремного заключения, он обвиняется в подрыве госбезопсности. Об этом 21 июня сообщило агентство Reuters.
Марзуки возглавлял Тунис с 2011 по 2014 год и сегодня остаётся одним из самых резких критиков действующего президента Каиса Саида.
Недавний приговор стал уже третьим по счёту: ранее экс-президента также приговаривали к длительным срокам по делам, связанным с обвинениями против властей, которые он сам считает сфабрикованными. По его словам, Саид строит авторитарную систему, особенно после роспуска парламента и принятия новой конституции в 2021 году.
Саид был избран главой государства в 2019 году и переизбран на второй срок в 2024 году.
Находясь в Париже, Марзуки продолжает выступать с критикой, заявляя, что судебные преследования его не запугают, а Тунису необходима демократия, а не управление в условиях жёсткого контроля.