Ряд стран эвакуируют своих граждан с Ближнего Востока

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CentralAsia (CA) - Многие страны организовали эвакуации из Ирана и Израиля посредством авиа-, наземных и морских коридоров.

Основные направления перемещения — через соседние страны: Турцию, Армению, Азербайджан, Иорданию и Египет, пишут СМИ.

Ниже список стран, эвакуирующих своих граждан.

Австралия

Эвакуирует граждан из Израиля и Ирана: малые группы уже вывезены пешком, также готовятся транспортные коридоры и авиация.

Австрия, Болгария, Чехия, Венгрия, Греция, Польша, Португалия, Словакия, Сербия и другие

Осуществляют эвакуацию граждан из Израиля и Ирана — авиа- и наземные маршруты через Иорданию, Турцию, Армению и Азербайджан.

Китай

Эвакуированo свыше 1 600 человек из Ирана и ещё сотни — из Израиля, через наземные и воздушные пути.

Индия

Запущена «Операция Синдху» — 110 студентов уже эвакуированы из Ирана, их доставили через Армению.

Япония

Военные самолёты Kawasaki C‑2 эвакуируют около 1 300 японских граждан — из Израиля и Ирана; первая фаза уже завершена.

Новая Зеландия

Временно закрыла посольство в Тегеране и отправила двоих сотрудников с семьями в Азербайджан.

Южная Корея

Эвакуировано 32 человека из Ирана и 25 из Израиля наземными маршрутами.

Тайвань

36 человек вывезено из Израиля через Иорданию, трое — из Ирана через Турцию .

Уганда, Сьерра-Леоне, Вьетнам

Уганда вывезла 42 студента и 2 дипломата из Ирана, Сьерра-Леоне — 36 человек, Вьетнам — 18 человек из Ирана.

США

Госдепартамент оказывает поддержку и помогает покинуть регион по воздуху и морем, но американцев из Ирана напрямую пока не вывозят.

Оман и Индонезия

Оман эвакуировал 245 своих граждан и иностранцев через порт Бандар-Аббас (Иран); Индонезия начала вывод граждан из Ирана.