Армани впервые за 50-лет пропустит Неделю моды в Милане после госпитализации

CentralAsia (CA) - Легенда моды Джорджио Армани впервые в своей карьере пропустит два показа на Неделе моды в Милане, пишет Би-Би-Си.

90-летний итальянский дизайнер в настоящее время восстанавливается дома, говорится в заявлении его компании.

Итальянские СМИ сообщают, что он выздоровел после непродолжительного пребывания в больнице в Милане. Он с обычной самоотдачей работал над коллекциями и будет удаленно следить за показами мужской одежды в субботу и понедельник, добавили в компании.

Это первый случай, когда Армани пропустил один из своих показов на подиуме за более чем 50-летнюю карьеру. В прошлом году он заявил, что в ближайшие годы может уйти на пенсию.

На показах, которые состоятся на следующей неделе, будут представлены коллекции весна-лето 2026 одноименного люксового бренда. Лео Делл'Орко, давний сотрудник Armani и глава отдела дизайна мужской одежды, представил заключительные образы.

Сообщается, что Армани находится в хорошем расположении духа и, как ожидается, посетит предстоящие показы бренда в Париже в конце июня.

Бренд, основанный в 1975 году, в следующем месяце отмечает свое 50-летие, а Армани - свой 91-й день рождения.