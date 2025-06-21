Переговоры между Ираном, ЕС и Великобританией. О чём говорили стороны?

Аббас Аракчи - глава МИД Ирана // Euronews

CentralAsia (CA) - В Женеве 20 июня прошли переговоры между министрами иностранных дел Ирана, Евросоюза, Великобритании, Франции и Германии по ситуации в стране. Это была первая личная встреча западных и иранских официальных лиц с момента начала конфликта, сообщает Euronews.

Переговоры состоялись спустя неделю после нападения Израиля на Иран в ответ на ядерную программу Тегерана, что спровоцировало военный конфликт между странами.

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, а также глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кайя Каллас покинули переговоры в одном из женевских отелей почти через четыре часа после прибытия иранского представителя Аббаса Аракчи.

В совместном письменном заявлении, опубликованном по завершении встречи, три европейские страны и ЕС сообщили, что они «обсудили пути решения ядерной программы Ирана путем переговоров». При этом они вновь выразили обеспокоенность «расширением» ядерной программы, отметив, что она «не имеет достоверных гражданских целей».

«Мы договорились, что будем обсуждать ядерную программу, а также более широкие вопросы, которые у нас есть, и держать дискуссии открытыми», — заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль добавил: «Сегодняшний результат хорош тем, что мы покидаем зал с ощущением, что иранская сторона принципиально готова к продолжению разговора по всем важным вопросам».

«Военные операции могут замедлить ядерную программу Ирана, но ни в коем случае не ликвидировать ее». Он также подчеркнул: «Мы хорошо знаем после того, как увидели, что произошло в Афганистане, Ираке и Ливии, насколько иллюзорно и опасно желание навязать смену режима извне», - отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Барро добавил, что европейские государства «предложили иранскому министру провести переговоры со всеми сторонами, включая Соединенные Штаты, не дожидаясь окончания ударов».

Иран исключил возможность возобновления ядерных переговоров до прекращения атак со стороны Израиля. По словам Аракчи, Иран готов рассмотреть дипломатический путь только в случае, если «агрессия Израиля будет остановлена». Он подчеркнул: «Я совершенно четко заявляю, что обороноспособность Ирана не подлежит обсуждению».

При этом глава иранского МИД выразил готовность продолжить диалог с «тройкой» и ЕС, заявив о желании встретиться снова в ближайшее время. Он также осудил атаки Израиля на иранские ядерные объекты и выразил «серьезную озабоченность» в связи с «отсутствием осуждения» со стороны европейских государств.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми призвал Тегеран не прерывать диалог с США. «Мы заинтересованы в продолжении дискуссий и переговоров с Ираном, и мы призываем Иран продолжить переговоры с Соединенными Штатами», — отметил он. Лэмми добавил: «Мы ясно дали понять, что Иран не может иметь ядерное оружие».

«В течение двух недель есть окно, в котором мы можем увидеть дипломатическое решение», и призвал Тегеран воспользоваться этой возможностью», - добавил глава МИД Великобритании.