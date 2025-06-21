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Павел Дуров разделит своё состояние между более 100 своих детей
Павел Дуров
Павел Дуров

CentralAsia (CA) -  Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что разделит своё многомиллиардное состояние между более чем 100 своими детьми. Об этом передаёт Euronews со ссылкой на интервью Дурова французскому журналу Le Point.

На данный момент Дуров является единственным акционером Telegram, и он хочет, чтобы у всех детей, рождённых от его донорского семени были «одинаковые права».

«Я не хочу, чтобы после моей смерти они разрывали друг друга на части», - добавил он.

Предприниматель утверждает, что при помощи его донорской спермы в 12 странах на свет появилось более 100 детей. Вдобавок к этому, Дуров является официальным отцом шестерых детей, рождённых от трёх разных женщин.

Павел Дуров добавил, что никто из его детей не сможет получить наследство еще 30 лет.

«Я хочу, чтобы они жили как нормальные люди, строили свои карьеры сами, учились доверять себе, могли творить, а не зависеть от банковского счета», - пояснил он.

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