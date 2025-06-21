экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин высказался об условиях урегулирования конфликта в Украине

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia озвучил ряд ключевых условий, которые, по его словам, необходимы для достижения мирного урегулирования конфликта в Украине.

По заявлению российского лидера, Украина должна признать итоги референдумов в четырёх регионах, перешедших под контроль России. Путин отметил важность обеспечения защиты прав русскоязычного населения Украины.

Киев, по мнению Путина, должен действовать в интересах собственного народа, а не в интересах «марионеточных режимов», противостоящих России. Также одним из условий мира должна стать нейтральность Украины и отказ от ядерного оружия. Вдобавок российский лидер подчеркнул недопустимость нахождения в украинском руководстве «нацистских элементов».

Путин выразил уверенность, что большинство украинцев заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией.

Глава РФ напомнил, что все эти вопросы уже поднимались на переговорах в Стамбуле в 2022 году, и стороны тогда были близки к подписанию соглашения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com