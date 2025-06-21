СМИ сообщают о количестве погибших в Иране и Израиле

CentralAsia (CA) -

С момента начала вооружённого противостояния между Ираном и Израилем в стране зафиксировано более 430 погибших, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана.

По официальным данным, около 3,5 тысяч человек получили ранения.

С 13 июня Израиль наносит удары по территории Ирана, с целью уничтожения объектов, связанных с ядерной программой страны. В ответ Иран атакует израильскую территорию.

По данным The Times of Israel , в результате ударов со стороны Ирана погибли 24 человека, пострадали свыше тысячи.