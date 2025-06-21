Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу после 5 лет тюрьмы

CentralAsia (CA) - Белорусский оппозиционер, основатель YouTube-канала «Страна для жизни» вышел на свободу после более 5 лет тюрьмы. Об этом 21 июня сообщило белорусское издание «Наша Нива».

В 2019 году Сергей Тихановский запустил YouTube-канал «Страна для жизни», который за короткое время стал одним из самых популярных в белорусском сегменте платформы. Он активно ездил по регионам, встречался с подписчиками и местными жителями, записывал интервью, в которых люди делились своими проблемами и нередко высказывали критику в адрес чиновников и властей.

В 2020 году Тихановский заявил о намерении участвовать в президентских выборах. Однако незадолго до начала избирательной кампании его арестовали, из-за чего он не смог подать документы. Тогда в качестве кандидата на выборы пошла его супруга Светлана Тихановская, а сам Сергей стал руководителем её штаба и доверенным лицом. Пикеты в поддержку Тихановской собирали рекордное количество участников по всей Беларуси.

Спустя два месяца президент Александр Лукашенко открыто признался, что арест Тихановского был произведён по его личному указанию. Он обвинил блогера в попытке организовать в стране «Майдан».

После ареста Тихановский оказался в полной изоляции, и более двух лет о нём не поступало никакой информации.

В августе 2020 года Светлана Тихановская вынуждено покинула Беларусь после выборов на пост президента, в которых победил Александр Лукашенко.

Его освобождение совпало с визитом в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа — Кита Келлога.