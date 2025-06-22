США перебрасывают бомбардировщики B-2 на тихоокеанский остров Гуам, - Reuters

// Reuters

CentralAsia (CA) - США перебрасывают бомбардировщики B-2 на тихоокеанский остров Гуам. Об этом в ночь на 22 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

B-2 способен нести 30 000-фунтовую бомбу GBU-57, известную как Massive Ordnance Penetrator (сверхмощный проникающий боеприпас), предназначенную для уничтожения подземных целей, находящихся на большой глубине.

«По мнению экспертов, это оружие может быть использовано для удара по ядерной программе Ирана», — сообщает Reuters.

Агентство также передаёт, что эксперты и официальные лица внимательно следят за тем, будут ли B-2 переброшены на совместную американско-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. По мнению специалистов, это идеальное место для операций на Ближнем Востоке.

В Reuters добавили, что один из американских авианосцев, находящийся в Индо-Тихоокеанском регионе, тоже направляется в эту сторону.

Остров Гуам является важным стратегическим военным объектом США в Тихом океане. На острове расположены две крупные военные базы: военно-морская база Гуам и авиабаза Андерсен.

В это время президент Соединённых Штатов Дональд Трамп размышляет над тем, следует ли США принимать участие в ударах Израиля по Ирану.