США нанесли удары по ядерным объектам Ирана

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп на своей страничке в соцсетях Truth Social заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана.

«Мы завершили очень успешную атаку по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан, - сообщил он.

По его словам, были использованы B‑2 «стелс» бомбардировщики с тяжелыми бомбами MOP (30 000 фунтов) и крылатыми ракетами Tomahawk.

Он предупредил о возможных последующих ударах в случае отсутствия мира.



Удары были согласованы с Израилем — между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху существовала «работа в команде», заявил Трамп.

Иран подтвердил удары по объектам, но сообщил об отсутствии радиоактивного заражения и намерении продолжить ядерную программу.

Министр иностранных дел Ирана предупредил: американское участие в конфликте «будет очень, очень опасным для всех».

Хронология:

Ночь 22 июня (01:00–03:00 по тегеранскому времени) — удары B‑2 бомбардировщиков и крылатых ракет по объектам:

Фордоу — подземный ядерный объект,

Натанз — ключевой центр обогащения урана,

Исфахан — центр ядерных исследований.