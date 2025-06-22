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Нетаньяху поблагодарил Трампа за уничтожение ядерных объектов Ирана
Беньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в социальной сети X выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за уничтожение ядерных объектов на территории Ирана. 

Он заявил, что Соединённые Штаты Америки продемонстрировали «удивительную и справедливую мощь», выполнив задачу, которую до этого никому не удавалось реализовать, и назвал проведённую операцию «исторической». 

По словам Нетаньяху, совместная операция Израиля и США под названием «Линия разграничения» стала ярким примером беспрецедентного стратегического сотрудничества между двумя государствами. «Мир достигается через силу. Сначала приходит сила — затем мир. Сегодня ночью президент Трамп и США действовали с решительностью и мощью», - сообщил он.

22 июня примерно в 02:30 по иранскому времени американские ВВС нанесли удары по трём иранским ядерным объектам — Фордо, Натанзу и Исфахану.

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