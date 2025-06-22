Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН после авиаударов США

- Азия и мир, политика
- 11:46, 22 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Удары, нанесенные Соединенными Штатами Америки по Ирану, представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН, гарантирующих суверенитет и территориальную целостность государств, заявил иранский постпред при всемирной организации Амир Саид Иравани. Его слова приводит IRNA.
В обращении к председателю Совета безопасности и генеральному секретарю ООН представитель Ирана Иравани отметил, что действия США несут серьёзную угрозу международному миру и безопасности, в связи с чем Тегеран настаивает на немедленном созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН для рассмотрения этого инцидента.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, также осудил действия Вашингтона, обвинив его в нарушении международных норм, и заявил, что Иран оставляет за собой право применить все необходимые меры для защиты своего суверенитета, интересов и граждан
Примерно в 02:30 по иранскому времени американские ВВС нанесли удары по трём иранским ядерным объектам — Фордо, Натанзу и Исфахану.