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Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН после авиаударов США
Амир Саид Иравани
Амир Саид Иравани
// IRNA

CentralAsia (CA) -  Удары, нанесенные Соединенными Штатами Америки по Ирану, представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН, гарантирующих суверенитет и территориальную целостность государств, заявил иранский постпред при всемирной организации Амир Саид Иравани. Его слова приводит IRNA. 

В обращении к председателю Совета безопасности и генеральному секретарю ООН представитель Ирана Иравани отметил, что действия США несут серьёзную угрозу международному миру и безопасности, в связи с чем Тегеран настаивает на немедленном созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН для рассмотрения этого инцидента.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, также осудил действия Вашингтона, обвинив его в нарушении международных норм, и заявил, что Иран оставляет за собой право применить все необходимые меры для защиты своего суверенитета, интересов и граждан

Примерно в 02:30 по иранскому времени американские ВВС нанесли удары по трём иранским ядерным объектам — Фордо, Натанзу и Исфахану.

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