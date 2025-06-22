В конгрессе США считают, что атака на Иран может стать поводом для импичмента Трампа
- Азия и мир, политика
- 13:14, 22 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Демократ от штата Нью-Йорк, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес в социальной сети X заявила, что удар США по ядерным объектам Ирана является грубым нарушением конституции и может послужить основанием для импичмента Дональда Трампа.
«Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса», - заявила она.
По ее мнению, это «абсолютное и явное основание для импичмента» главы государства.
Окасио-Кортес подчеркнула, что Трамп начал конфликт, который может заманить США «в ловушку» на поколения.
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