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В конгрессе США считают, что атака на Иран может стать поводом для импичмента Трампа

CentralAsia (CA) -  Демократ от штата Нью-Йорк, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес в социальной сети X заявила, что удар США по ядерным объектам Ирана является грубым нарушением конституции и может послужить основанием для импичмента Дональда Трампа.

«Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса», - заявила она.

По ее мнению, это «абсолютное и явное основание для импичмента» главы государства.

Окасио-Кортес подчеркнула, что Трамп начал конфликт, который может заманить США «в ловушку» на поколения.

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