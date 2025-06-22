Белый дом опубликовал кадры с Трампом и его командой в момент нанесения ударов по Ирану
- Азия и мир, политика
- 14:11, 22 июня 2025
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Дональд Трамп
CentralAsia (CA) - Белый дом в ночь на 22 июня на своей странице в X опубликовал серию фото команды Дональда Трампа из Ситуационной комнаты, в момент нанесения авиаударов по иранским ядерным объектам.
На фотографиях можно заметить президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, главу аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, а также главу Пентагона Пита Хегсета.
22 июня примерно в 02:30 по иранскому времени американские ВВС нанесли удары по трём иранским ядерным объектам — Фордо, Натанзу и Исфахану.
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