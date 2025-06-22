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Белый дом опубликовал кадры с Трампом и его командой в момент нанесения ударов по Ирану
Дональд Трамп
Дональд Трамп
// Белый дом США

CentralAsia (CA) -  Белый дом в ночь на 22 июня на своей странице в X опубликовал серию фото команды Дональда Трампа из Ситуационной комнаты, в момент нанесения авиаударов по иранским ядерным объектам. 

На фотографиях можно заметить президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, главу аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, а также главу Пентагона Пита Хегсета. 

22 июня примерно в 02:30 по иранскому времени американские ВВС нанесли удары по трём иранским ядерным объектам — Фордо, Натанзу и Исфахану.

 

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