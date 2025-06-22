Иран успел вывезти большую часть обогащенного урана из Фордо, - Reuters
- Азия и мир, политика
- 16:29, 22 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Иран успел вывезти большую часть обогащенного урана из ядерного объекта Фордо до авиаудара США, сообщает Reuters со ссылкой на иранский источник.
Издание отмечает, что большинство персонала также было эвакуировано с подземного завода по обогащению урана, который находится на глубине 80–90 м недалеко от города Кум.
Около 2:30 по иранскому времени американские ВВС нанесли удары по трём иранским ядерным объектам — Фордо, Натанзу и Исфахану.
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