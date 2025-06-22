Реакция мирового сообщества на удары США по ядерным объектам Ирана

CentralAsia (CA) - В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

«Мы завершили очень успешную атаку по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан», - сообщил Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, были использованы B‑2 «стелс» бомбардировщики с тяжелыми бомбами MOP (30 000 фунтов) и крылатые ракеты Tomahawk.

Реакция мирового сообщества:

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в Telegram:

«Соединённые Штаты, постоянный член Совета Безопасности ООН, совершили грубейшее нарушение Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия, атаковав мирные ядерные объекты Ирана. Сегодняшние события возмутительны и будут иметь неизгладимые последствия. Каждое государство – член ООН должно быть встревожено этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением. В соответствии с Уставом ООН и положениями о законной самообороне, Иран оставляет за собой все возможные варианты для защиты своего суверенитета, интересов и народа».

Генсек ООН Антониу Гутерриш:

«Я крайне обеспокоен применением силы со стороны Соединённых Штатов против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, — и прямая угроза международному миру и безопасности. Существует растущий риск, что этот конфликт быстро выйдет из-под контроля, что приведёт к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира. Я призываю государства-члены к деэскалации и соблюдению своих обязательств по Уставу ООН и международному праву. В этот опасный момент крайне важно не допустить спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперёд — это дипломатия. Единственная надежда — мир».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер:

«Ядерная программа Ирана представляет серьёзную угрозу международной безопасности. Ирану никогда не должно быть позволено создать ядерное оружие, и США приняли меры для устранения этой угрозы. Ситуация на Ближнем Востоке остаётся нестабильной, а стабильность в регионе — приоритет. Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и найти дипломатическое решение для окончания этого кризиса».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в сети X:

«Иран не должен получить ядерное оружие — это было бы угрозой международной безопасности. Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и не допустить дальнейшей эскалации. Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию завтра».

МИД Катара в сети X:

«Государство Катар с сожалением отмечает ухудшение ситуации после бомбардировки иранских ядерных объектов и с большой обеспокоенностью следит за развитием событий, связанных с последними атаками на братскую Исламскую Республику Иран.

Министерство иностранных дел предупреждает, что нынешняя опасная напряжённость в регионе приведёт к катастрофическим последствиям как на региональном, так и на международном уровнях».

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба журналистам:

«Крайне важно, чтобы конфликт был быстро деэскалирован. Мы с большой обеспокоенностью внимательно следим за происходящим».

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на государственном канале RAI:

«Теперь мы надеемся, что после этой атаки, которая нанесла огромный ущерб производству ядерного оружия и создала угрозу для всего региона, начнётся деэскалация и Иран сядет за стол переговоров».

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс:

«Мы отмечаем события последних 24 часов, включая заявление президента Трампа об ударах США по ядерным объектам в Иране. Продолжение военных действий на Ближнем Востоке вызывает серьёзную тревогу, и крайне важно избежать дальнейшей эскалации. Новая Зеландия твёрдо поддерживает дипломатические усилия. Мы призываем все стороны вернуться к переговорам. Только дипломатия обеспечит устойчивое решение, в отличие от военной силы».

Представитель правительства Австралии:

«Мы последовательно заявляли, что ядерная и ракетная программы Ирана угрожают международному миру и безопасности. Мы принимаем к сведению заявление президента США о том, что сейчас время для мира. Ситуация с безопасностью в регионе крайне нестабильна. Мы продолжаем призывать к деэскалации, диалогу и дипломатии».

МИД Мексики в сети X:

«Министерство настоятельно призывает к дипломатическому диалогу ради мира между сторонами, вовлечёнными в конфликт на Ближнем Востоке. В соответствии с нашими конституционными принципами внешней политики и пацифистской позицией нашей страны, мы вновь призываем снизить напряжённость в регионе».

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в Telegram:

«Венесуэла осуждает военную агрессию США против Ирана и требует немедленного прекращения боевых действий. Боливарианская Республика Венесуэла решительно и категорически осуждает бомбардировки, проведённые вооружёнными силами США по просьбе государства Израиль, против ядерных объектов Исламской Республики Иран, включая комплексы Фордо, Натанз и Исфахан».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в сети X:

«Мы решительно осуждаем бомбардировку Ирана со стороны США, которая представляет собой опасную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Эта агрессия грубо нарушает Устав ООН и нормы международного права и втягивает человечество в кризис с необратимыми последствиями».