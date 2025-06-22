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МАГАТЭ в понедельник проведет экстренное совещание по ситуации в Иране
// МАГАТЭ

CentralAsia (CA) -  Международное агентство по атомной энергии проведет в понедельник экстренное совещание по ситуации в Иране.

Как сообщил глава МАГАТЭ Раффаэль Гросси, после ударов США по трем ядерным объектам Ирана не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами площадок.

С такими же заявлениями выпустили Комиссия по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии, а также Центр ядерной безопасности Ирана.

В Тегеране сообщили, что бомбардированные ядерные объекты не содержали материалов, которые могли бы вызвать выброс радиации.

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