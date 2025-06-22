Китай осудил США за удары по иранским ядерным объектам

CentralAsia (CA) - Китай осудил США за удары по ядерным объектам Ирана. Об этом 22 июня заявила официальная представительница МИД КНР Мао Нин.

Мао Нин заявила, что «Китай решительно осуждает нападение США на Иран и его ядерные объекты, находящиеся под наблюдением Международного агентства по атомной энергии».

Она подчеркнула, что удары противоречат целям и принципам ООН и международного права. Также Пекин призвал участников конфликта, «особенно Израиль», как можно скорее прекратить огонь.

Кроме того, Китай подтвердил готовность взаимодействовать с международным сообществом «для восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке».