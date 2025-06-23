Макрон призвал Иран вернуться к диалогу после ударов США по ядерным объектам

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон после ударов США по ядерным объектам Ирана призвал Тегеран к деэскалации и возвращению к диалогу. Этим заявлением глава Франции 22 июня поделился в социальной сети Х.

Глава Франции заявил: «После вчерашних ударов я призвал к деэскалации и к тому, чтобы Иран проявил максимальную сдержанность в этом опасном контексте, чтобы позволить вернуться к дипломатическим каналам. Диалог, четкое обязательство Ирана отказаться от своего ядерного оружия или рискнуть худшим для всего региона. Это единственный путь, который ведет к миру и безопасности для всех».

Он также отметил, что провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, султаном Омана, президентом ОАЭ и эмиром Катара, «чтобы выразить нашу солидарность».

«Президенту Ирана я повторил наше требование: немедленное освобождение наших соотечественников Сесиль Колер и Жака Париса», — добавил он.