Совбез ООН собрался на экстренное заседание в связи с последними ударами по ядерным объектам Ирана

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CentralAsia (KZ) - В воскресенье Совет безопасности ООН собрался по просьбе Ирана на экстренное заседание в связи с последними ударами по ядерным объектам этой страны.

Выступая на встрече, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что бомбардировка Соединенными Штатами иранских ядерных объектов знаменует собой «опасный поворот» для региона.

«Мир также не сможет избежать последствий этого опасного конфликта», – добавил помощник Генсека по политическим вопросам Мирослав Енча.

Гутерриш вновь осудил любую военную эскалацию на Ближнем Востоке и предупредил о риске «сползания в череду ответных ударов». «Чтобы этого избежать, должна возобладать дипломатия», – сказал Генсек.

Енча отметил, что парламент Ирана единогласно выразил поддержку мерам по закрытию Ормузского пролива – важнейшего морского маршрута глобального транзита энергоносителей. Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять Высший совет национальной безопасности Ирана.

«Я напоминаю о правах и обязанностях всех государств согласно международному праву в отношении морского судоходства», – сказал помощник Генсека.

«Должно быть гарантировано безопасное морское судоходство», – подчеркнул глава ООН.

Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по ядерной программе Ирана. Он заявил, что Иран должен соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и все страны-члены ООН должны действовать в соответствии со своими обязательствами в рамках Устава и нормами международного права, включая международное гуманитарное право.

«Нам нужно заслуживающее доверия, всеобъемлющее и поддающееся проверке решение – такое, которое восстановит доверие – включающее полный доступ для инспекторов МАГАТЭ», – заявил Генсек.

«Мы стоим перед жестким выбором. Один путь ведет к более широкой войне… другой – к деэскалации, дипломатии и диалогу. Мы знаем, какой путь верный», – подытожил он.

Глава МАГАТЭ рассказал о ситуации на главном ядерном объекте Ирана

Выступивший в Совбезе по видеосвязи глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что на объекте «Фордо» – главном иранском объекте по обогащению урана, расположенном вблизи населенного пункта Фордо, видны кратеры. Это указывает на использование Соединенными Штатами боеприпасов проникающего действия, заявил глава МАГАТЭ.

«В настоящее время никто, включая МАГАТЭ, не в состоянии оценить подземный ущерб на “Фордо”», – сказал Гросси.

«Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране, и они должны выполнять свою работу. Для этого необходимо прекращение боевых действий, чтобы Иран мог допустить команды на объекты при соблюдении необходимых условий безопасности», – добавил он.

Глава МАГАТЭ вновь подчеркнул, что атаки на ядерные объекты не должны происходить, поскольку они могут привести к радиоактивным выбросам и масштабным последствиями как внутри страны, подвергшейся нападению, так и за ее пределами.

«Давайте не позволим режиму нераспространения потерпеть неудачу. Независимо от индивидуальных позиций и взглядов, одно можно сказать наверняка, и это простая истина: мы не будем в большей безопасности, если в большем количестве государств по всему миру будет больше ядерного оружия», – заявил Гросси.

Великобритания: Иран должен сотрудничать с МАГАТЭ

Министр иностранных дел Великобритании встретился сегодня со своим иранским коллегой, а также с немецкими и французскими партнерами, чтобы призвать Иран вернуться к дипломатии, заявила посол Барбара Вудворд.

«Мой премьер-министр ясно дал понять: Иран должен проявить сдержанность, и все стороны должны вернуться за стол переговоров и найти дипломатическое решение, которое остановит дальнейшую эскалацию и положит конец этому кризису. Заключение такой сделки отвечает интересам всех сторон», – сказала Постпред Соединенного Королевства Вудворд.

Она призвала Иран в полной мере сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии: «МАГАТЭ и Договор о нераспространении ядерного оружия являются ключевыми столпами международной безопасности».

Франция предостерегла Иран от ответных мер

Представитель Франции призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и предотвращать любой риск эскалации. «Мы в особенности призываем Иран воздержаться от любых ответных действий, прекратить ядерную эскалацию и сделать выбор в пользу дипломатии», – сказал он.

Дипломат сообщил о произошедшем сегодня разговоре президента Франции с президентом Ирана.

Представитель Франции подчеркнул, что Иран не может располагать ядерным оружием. По его словам, это будет представлять угрозу безопасности Израиля и региона, а также международной архитектуре нераспространения.

РФ призывает «к немедленному прекращению агрессивных действий со стороны Израиля и США»

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал «к немедленному прекращению агрессивных действий со стороны Израиля и США, сдержанности всех сторон и возвращению ситуации в рамки международной дипломатии и переговорного процесса».

Вместе с тем он добавил, что «одних призывов» недостаточно и Совбез должен выработать коллективное решение, «которое сделало бы недопустимыми удары по объектам иранской инфраструктуры мирного атома, находящимся под гарантиями МАГАТЭ».

По словам Небензи, Россия, Китай и Пакистан подготовили и распространили в воскресенье утром проект резолюции с призывом к немедленному и безусловному прекращению огня и поиску дипломатического решения вокруг иранской ядерной программы. Он призвал всех членов Совбеза как можно скорее поддержать документ.

США: наша операция была направлена против источника глобальной нестабильности

Военные удары США были направлена на ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана, заявила исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши, назвав Иран «спонсором терроризма».

«Эта операция была направлена на устранение давнего, но стремительно разрастающегося источника глобальной нестабильности и оказанию помощи нашему союзнику Израилю в реализации нашего неотъемлемого права на коллективную самооборону в соответствии с уставом ООН», – сказала Ши.

«Пришло время для Соединенных Штатов действовать решительно, защищая своего союзника и наших собственных граждан и интересы. […] Как сказал президент Трамп, любая иранская атака, прямая или косвенная, против американцев или американских баз, будет встречена разрушительным возмездием», – добавила она.

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