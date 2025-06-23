Трамп заявил об «уничтожении» всех ядерных объектов Ирана

Дональд Трамп // Белый дом США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы «уничтожили» все ядерные объекты Ирана. По его словам, это подтверждают спутниковые снимки. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Как показывают спутниковые снимки, всем ядерным объектам в Иране был нанесен колоссальный ущерб. Уничтожение — это точный термин! …Самый большой ущерб был нанесен гораздо ниже уровня земли. В яблочко!!!» — написал президент США.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.