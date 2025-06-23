Спутниковые снимки показывают, что США могли нацелиться на вентиляционные шахты в иранском Фордо, - The New York Times

Фордо, Натанз, Исфахан

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты нанесли удар по трем ключевым ядерным объектам в Иране ночью в субботу. Чиновники Пентагона заявили в воскресенье, что объекты получили «чрезвычайно серьезные повреждения и разрушения».

Анализ спутниковых снимков Airbus, Maxar Technologies и Planet Labs, проведенный New York Times; местные новостные репортажи; проверенные социальные фотографии и

Чиновники заявили, что семь американских военных самолетов сбросили несколько 30 000-фунтовых противобункерных ракет на ядерный объект Фордо, а также на объекты в Натанзе. Подводная лодка ВМС также выпустила более двух десятков крылатых ракет по третьему объекту - Исфахану.

Чиновники заявили, что пока слишком рано говорить о том, сохранил ли Иран способность производить ядерное оружие, и что местонахождение его существующих запасов обогащенного урана неизвестно.

Спутниковые снимки, проанализированные The New York Times, демонстрируют масштабы ущерба на трех ядерных объектах Ирана, пострадавших от ударов со стороны США.

Фордо

Фордо — важнейший объект Ирана по обогащению урана, расположенный глубоко внутри горы для защиты от атак.

Новые спутниковые снимки, сделанные вскоре после ударов США по Фордо, показывают повреждения и вероятные точки входа американских противобункерных бомб. На снимках видны отчетливые изменения внешнего вида земли и серая пыль вблизи возможных мест ударов.

Источник: Спутниковый снимок от 22 июня от Maxar Technologies.

Высокопоставленный американский чиновник признал, что американский удар по объекту Фордо не уничтожил этот хорошо укрепленный объект, но заявил, что удар нанес ему серьезный ущерб, исключив его «из обсуждения». Он отметил, что даже дюжина бомб, разрушающих бункеры, не смогла бы уничтожить объект.

Анализ спутниковых снимков, проведенный New York Times, показывает, что Соединенные Штаты нацелились на Фордо точно по местам расположения двух сооружений, которые, по мнению экспертов, могли быть вентиляционными шахтами.

Источники: Инициатива по предотвращению ядерной угрозы; Google Earth (рельеф) Самуэль Гранадос

Иранский законодатель сообщил в социальных сетях, что объект был эвакуирован «давным-давно» в ожидании атак.

Натанз

Натанз, место расположения крупнейшего в Иране центра по обогащению урана, ранее был поврежден в результате многочисленных ударов израильских военных. Удар США, по-видимому, был нацелен на подземные обогатительные залы комплекса, согласно спутниковым снимкам от 22 июня, на которых видны две воронки над предполагаемым местоположением этих объектов.

Источник: Институт науки и международной безопасности. Спутниковый снимок от 22 июня от Maxar Technologies.

Надземные сооружения в Натанзе были повреждены 13 июня, в первый день израильских ударов. Международное агентство по атомной энергии заявило три дня спустя, что удары разрушили электрическую инфраструктуру на заводе, и что потеря электроэнергии могла также повредить тамошние центрифуги.

Исфахан

Предполагается, что ядерное топливо, близкое к бомбовому, хранится в комплексе за пределами древней столицы Исфахана. Новые спутниковые снимки, сделанные после ударов США, показывают повреждения нескольких надземных сооружений по всему объекту.

Источник: Спутниковый снимок от 22 июня от Maxar Technologies.

Международные инспекторы осмотрели запасы топлива на комплексе еще две недели назад , хотя неясно, перемещал ли Иран эти запасы в последние дни, как предполагали некоторые иранские официальные лица.

Если ущерб будет серьезным, это может задержать реализацию иранской ядерной программы на годы, если только не будут обнаружены параллельные объекты.

Израильские военные ранее нанесли удар по лабораториям на объекте, которые работают над преобразованием уранового газа в форму, которая будет необходима для фактического производства оружия. Израильские истребители снова нанесли удар по объекту 21 июня, до бомбардировки США, по данным израильских военных и государственного иранского информационного агентства.

Полный перевод статьи New York Times «Satellite Images Show Damage at Iranian Nuclear Sites».