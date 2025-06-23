В столице Сирии произошел теракт в православной церкви, погибли 20 человек

// france24

CentralAsia (CA) - В столице Сирии Дамаске впервые после смены власти прогремел теракт. 22 июня в греческой православной церкви Мар Элиас смертник взорвал себя, погибли не менее 20 человек, ещё 52 ранены, сообщает Reuters.

По данным МВД Сирии, атаку совершил боевик «Исламского государства» – он ворвался в храм в районе Двейла, открыл стрельбу, а затем привёл в действие взрывное устройство.

Сирийские спецслужбы уточняют: к нападению причастны двое, но взорвался только один из них. Это первая атака на церковь со времён, когда в декабре прошлого года президента Башара Асада свергла исламистская оппозиция. После этого пост главы государства занял Ахмед аль-Шараа, возглавлявший наступление на Ассада и теперь руководящий переходным периодом.

На месте трагедии работают спасатели и волонтёры из организации «Белые каски», ведётся разбор завалов – на кадрах с места видны разрушенный зал, кровь на полу, разбитые скамьи и стены.