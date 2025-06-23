МИД Узбекистана призвал граждан отказаться от поездок в Израиль и Иран

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана призвали граждан воздержаться от поездок в Израиль и Иран из-за резкого ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел.

В ведомстве подчеркнули, что тем, кто уже находится на территории этих стран, рекомендуется избегать опасных районов и по возможности перебраться в более безопасные места.

МИД призвал сохранять бдительность, следить за официальной информацией и соблюдать меры предосторожности.

«Узбекистан всегда выступал за мирное решение конфликтов и конструктивный диалог между сторонами. В текущих условиях безопасность наших граждан — приоритет», — отметил пресс-секретарь МИД Ахрор Бурханов.

С 13 июня ситуация между Израилем и Ираном резко обострилась и перешла в фазу прямого масштабного конфликта. Взаимные удары с применением авиации, ракет, дронов и даже гиперзвукового оружия унесли десятки жизней, среди которых — множество мирных граждан. Обострение грозит выйти за рамки регионального противостояния, вызывая серьезную тревогу на международной арене.

Вчера, 22 июня, Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором подтвердил, что Военно-воздушные силы США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзу и Исфахану. По его словам, целью операции было ограничение ядерного потенциала Тегерана.