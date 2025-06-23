Казахстан обеспокоен эскалацией ситуации вокруг Ирана

CentralAsia (KZ) - МИД Казахстана в своем заявлении после ударов США по ядерным объектам Ирана выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на Ближнем Востоке.

«В результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира», - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что Казахстан «развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах», МИД подчеркнул, что «все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путём переговоров на основе Устава ООН».

«Призываем все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантиями безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем», - отмечается в заявлении.

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана рано утром в воскресенье, после чего Дональд Трамп повторил требование к Тегерану о капитуляции. Иран в свою очередь заявил о намерении продолжать ядерную программу и готовности ответить на американские удары.

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