В Нью-Йорке начались антивоенные протесты после ударов США по Ирану, - NBC

CentralAsia (CA) - В Нью-Йорке начались антивоенные протесты в поддержку Тегерана после нанесения американскими военными ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом 22 июня сообщил телеканал NBC News.

«Демонстранты начали собираться на Таймс-сквер в Нью-Йорке и в различных местах по всей территории США в ответ на удары администрации [президента Дональда Трампа] по иранским ядерным объектам», — говорится в материале.

На кадрах репортажа с места событий видно, как на улицах города стоят люди, держащие в руках плакаты с призывами остановить военные действия в отношении Ирана.

Демонстранты помимо площади Таймс-сквер в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке присутствуют у ограды Белого дома в Вашингтоне, а также собираются на улицах Бостона в штате Массачусетс. Отмечается, что митинги также были в городе Цинциннати в штате Огайо.

Как отметила журналистка, пребывающая на улицах Нью-Йорка, демонстрации проходят мирно.