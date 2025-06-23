Россия нанесла удар по Киеву беспилотниками и ракетами, погибли шесть человек

CentralAsia (CA) - Войска РФ в ночь на 23 июня атаковали Киев ракетами и беспилотниками, сообщили местные власти и Офис генпрокурора Украины.

Известно о шести погибших и 25 пострадавших.

В результате атаки разрушен один из подъездов пятиэтажного жилого дома в Шевченковском районе. Там продолжается спасательная операция, под завалами могут быть люди. В соседнем доме взрывной волной повреждены окна, сгорели машины, припаркованные рядом.

Также зафиксированы попадания в Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

ВС РФ поздно вечером 22 июня нанесли ракетный удар по Запорожской области, без электричества остались почти пять тысяч абонентов, рассказал глава региона Иван Федоров. К утру электроснабжение частично восстановили.

Всего российские военные запустили по Украине с вечера 22 июня 368 средств воздушного нападения, заявило командование Воздушных сил ВСУ. В их числе — 352 беспилотника, включая ударные дроны типа «Шахед» и беспилотники-имитаторы, а также 11 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» и пять крылатых ракет «Искандер-К». Основным направлением удара стал Киев.

ВСУ обезвредили 354 цели: были сбиты пять крылатых и семь баллистических ракет, а также 146 беспилотников; еще три баллистические ракеты и 193 дрона — «локационно потеряны».

«Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области», — заявили украинские военные.