Шавкат Мирзиёев совершит визит в Монголию

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправится с государственным визитом в Монголию. Он запланирован на 24-25 июня.

Как сообщает монгольское национальное информагентство «Монцамэ», визит президента Узбекистана в Улан-Батор состоится по приглашению главы Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Он станет первым в истории с момента установления дипотношений между странами в 1992 году.

Поездка носит ответный характер — в 2024 году монгольский президент уже посещал Узбекистан. Лидеры в рамках переговоров обсудят двусторонние отношения, перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в рамках международных организаций.