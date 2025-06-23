Палящее солнце и пыльный ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - На Узбекистан надвигается новая волна жары: синоптики предупреждают о высоких температурах и пыльных ветрах в первой половине недели.

С 23 по 25 июня по всей стране ожидается палящее солнце и сухой воздух. Днем столбики термометров поднимутся до 38–41 градусов, а на юге и в пустынных районах – до 44 градусов. Жара накроет и столицу: в Ташкенте в эти дни воздух раскалится до 41 градуса.

Оазисом прохлады может стать лишь север – в Каракалпакстане и северной части Навоийской области 24–25 июня пройдут кратковременные дожди с грозами. Там же 25 июня температура резко упадет до 26–31 градуса.

Немного облегчения придет в четверг, 26 июня: жара отступит с большей части республики, температура снизится до 30–35 градусов. Но уже в пятницу снова возможен подъем – до 38 градусов в отдельных районах.

Добавит дискомфорта и ветер: 25–26 июня в ряде регионов он усилится до 20–22 метров в секунду, возможны пыльные поземки. В горах Ферганской области 23 июня, а также по всей горной местности 26 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы.