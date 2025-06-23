Госдеп США связался с Ашхабадом в день удара американских ВВС по Ирану

МИД Туркменистана

CentralAsia (TM) - 22 июня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор первого заместителя госсекретаря Кристофера Ландау с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Разговор состоялся в тот же день, что и массированная бомбардировка ВВС США ядерных объектов Ирана. Но не уточняется, когда состоялся телефонный разговор — до или после атаки.

«Руководители внешнеполитических ведомств обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, они обменялись мнениями по ситуации, складывающейся в настоящее время в регионе Ближнего Востока, и решению в этой связи ряда гуманитарных вопросов», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Туркменистан как нейтральное государство выразил готовность «участвовать в разрешении нынешней ситуации на Ближнем Востоке посредством использования самого широкого спектра дипломатических средств и методов».

Отметим, что Туркменистан имеет границу с Ираном протяженностью 1148 км. С начала ирано-израильского конфликта страна выступает в качестве гуманитарного хаба и пропускает на свою территорию иностранных граждан, следующих из Ирана. Контрольно-пропускные пункты Туркменистана уже приняли более 2000 человек из числа граждан стран Центральной Азии, России, Кореи, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Катара, Кувейта, Германии, Швейцарии, Дании, Великобритании и других стран.

Кроме того, после закрытия неба над Ираном авиакомпании ищут пути обхода территорий сторон конфликта, поэтому активность возросла и в воздушном пространстве Туркменистана.

Американские ВВС в ночь на 22 июня ударили по трем ядерным центрам Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп назвал эту атаку «историческим моментом для Соединенных Штатов Америки, Израиля и всего мира». Он предупредил, что любой ответный удар Ирана против США «будет встречен с гораздо большей силой».

Ранее, в ночь на 13 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию «Восстающий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В результате были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 3» и стал бомбить цели в Израиле.