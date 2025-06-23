Напитки из стеклянных бутылок содержат больше микропластика, чем из пластиковых, - исследование

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Согласно исследованию, опубликованному французским агентством по безопасности пищевых продуктов, напитки, включая воду, газировку, пиво и вино, продаваемые в стеклянных бутылках, содержат больше микропластика, чем те, что в пластиковых бутылках.

Исследование ANSES было опубликовано онлайн в журнале Journal of Food Composition and Analysis.

Ученые обнаружили крошечные, в основном невидимые частицы пластика по всему миру: от воздуха, которым мы дышим, до пищи, которую мы едим, а также в организме человека.

Пока нет прямых доказательств того, что такое преобладание пластика вредно для здоровья человека, но развивающаяся область исследований направлена ​​на измерение его распространения.

Директор по исследованиям французского агентства по безопасности пищевых продуктов ANSES Гийом Дюфло сообщил агентству AFP, что группа исследователей стремилась «изучить количество микропластика в различных типах напитков, продаваемых во Франции, и изучить влияние различных видов тары».

Исследователи обнаружили в среднем около 100 микропластиковых частиц на литр в стеклянных бутылках с прохладительными напитками, лимонадом, холодным чаем и пивом. Это в пять-50 раз выше, чем показатель, обнаруженный в пластиковых бутылках или металлических банках.

«Мы ожидали противоположного результата», — рассказала агентству AFP аспирантка Изелин Чайб, проводившая исследование.

«Затем мы заметили, что частицы, выходящие из образцов стекла, имели ту же форму, цвет и полимерный состав (следовательно, тот же пластик), что и краска на внешней стороне крышек, которыми запечатываются стеклянные бутылки», — сказала она.

«На краске на крышках также имелись «крошечные царапины, невидимые невооруженным глазом , вероятно, из-за трения между крышками во время хранения», — говорится в заявлении агентства.

В результате этого «частицы могут попасть на поверхность крышек», добавили в компании.

В воде, как негазированной, так и газированной, количество микропластика во всех случаях было относительно низким: от 4,5 частиц на литр в стеклянных бутылках до 1,6 частиц в пластиковых.

Вино также содержало мало микропластика — даже в стеклянных бутылках с крышками. Дюфлос сказал, что причина этого расхождения «еще не объяснена».

Однако в безалкогольных напитках содержится около 30 микропластиков на литр, в лимонаде — 40, а в пиве — около 60.

Как сообщает ANSES, поскольку контрольного уровня для потенциально токсичного количества микропластика не существует, невозможно сказать, представляют ли эти цифры риск для здоровья.

Однако производители напитков могли бы легко сократить количество микропластика, выделяемого крышками бутылок, добавили в компании.

Агентство протестировало метод очистки, включающий продувку крышек воздухом, а затем их промывку водой и спиртом, что снизило загрязнение на 60%.