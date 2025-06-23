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Иран заявил об атаке ракетами и дронами объектов по всей территории Израиля

CentralAsia (CA) -  Иран атаковал цели на всей территории Израиля, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В КСИР утверждают, что атакам подверглись Тель-Авив, Хайфа, Ашкелон, Ашдод, Акко, Цфат и другие города.

«КСИР утром в понедельник нанес удары по различным целям на оккупированных территориях несколькими ракетами в 21-й волне своей ракетной операции,— говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале КСИР.— В ходе этой атаки КСИР изменил тактику обстрелов Тель-Авива и Хайфы и атаковал многочисленные цели с севера на юг оккупированных территорий».

В КСИР сообщили, что в ходе атак были использованы твердотопливные ракеты и боеголовки на жидком топливе, а также дроны-камикадзе.

Ранее утром пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские самолеты начали наносить удары по Тегерану. В ЦАХАЛ утверждают, что удары наносятся по военным целям.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США. ВВС страны ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран ответит на агрессию.

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