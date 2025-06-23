Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу, - Путин

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Кремле.

«Вы совершаете визит в Россию в сложный период – в период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны.

Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России, и Вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете безопасности ООН.

Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надёжные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу.

Очень рад, что вы сегодня в Москве. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать над тем, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации», - сказал Путин.

Глава МИД Ирана выразил благодарность России «за решительное осуждение действий Израиля и США». По словам министра, Россия находится «на правильной стороне». Аракчи также заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке растет из-за действий со стороны США и Израиля в отношении иранских ядерных объектов.

По словам Аракчи российская сторона всегда была выступала партнером для Ирана в сфере мирного атома. Москва сыграла позитивную роль в переговорах по ядерной программе Тегерана, добавил он.

Тегеран считает действия США и Израиля на территории Ирана нелегитимными, поэтому иранская сторона имеет право на защиту, заявил иранский министр.