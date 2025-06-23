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Иранские СМИ сообщают, что ядерный объект Фордо в Иране подвергся новому удару
// tasnimnews

CentralAsia (CA) -  Ключевой объект ядерной программы Ирана в Фордо подвергся новому удару Израиля, сообщает агентство Mehr и Tasnim со ссылкой на штаб по управлению кризисными ситуациями в иранской провинции Кум.

Там уточнили, что опасности гражданам нет.

Агентство Ilna пишет о взрывах в районах на севере, северо-западе и востоке Тегерана, которые попали под атаки ракет и беспилотников. По его данным, удар был нанесен по университету имени Шахида Бехешти в иранской столице и входу в тюрьму Эвин.

Израильские власти подтвердили, что одной из целей стала тюрьма Эвин, где держат политзаключенных и противников режима. Также ЦАХАЛ атаковала штаб-квартиру формирования «Басидж» (подчиняется Корпусу стражей исламской революции).

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уточняет, что это ключевой объект, используемый Ираном для обогащения урана. В МАГАТЭ заявили, что пока не в состоянии оценить подземный ущерб, нанесенный объекту.

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