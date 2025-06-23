Военная база США в Сирии подверглась атаке, - Al-Maalomah

// Al-Maalomah

CentralAsia (CA) - Американская военная база в районе Касрак в западной сирийской провинции Хасеке подверглась нападению, сообщает Al-Maalomah. По информации источников иракского агентства, база попала под минометный обстрел со стороны «неизвестного источника».

Собеседники Al-Maalomah указали, что эта атака «является первой в своем роде» и происходит на фоне «растущего народного недовольства иностранным присутствием», поскольку местные считают базу «символом оккупации».

Al-Maalomah пишет, что после обстрела вокруг базы, особенно в ее восточной и северной частях, «наблюдалось активное движение», а на главном входе были приняты усиленные меры безопасности. «Атака на базу свидетельствует о наращивании активности движения сопротивления в регионе, ожидается увеличение темпов их операций в будущем», — приводит агентство слова собеседника.

Газета The New York Times со ссылкой на источники из разведки писала, что союзники Ирана готовятся атаковать американские военные базы в Ираке и Сирии.

На этом фоне американские войска, расположенные на военных базах в Ближневосточном регионе, были приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со штаб-квартирой в Лондоне. По данным SOHR, утром 22 июня на базу прибыли примерно 20 военных грузовиков США; сообщалось о частых полетах американской авиации.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США: американские ВВС ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан говорил, что США «должны получить ответ на свою агрессию».