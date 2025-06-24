Трамп утверждает, что Иран и Израиль согласовали полное прекращение огня

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Иран и Израиль согласовали прекращение огня. По его словам, через 6 часов военные действия будут остановлены на 12 часов, а после «война будет считаться завершенной».

«На 24-м часу (перемирия) мир будет приветствовать официальное окончание 12-дневной войны»,— написал президент США.

«Я хотел бы поздравить обе страны,Израиль и Иран, с тем, что у них хватило стойкости, мужества и ума положить конец тому, что следует назвать «12-дневной войной»,— добавил Дональд Трамп отметив, что конфликт мог затянуться на годы и «разрушить весь Ближний Восток».

Израиль пока не подтвердил прекращение огня, а в течение трех часов после заявления г-на Трампа произошли новые атаки Израиля на Иран, что ставит под сомнение тот факт, что все стороны согласились на это.

Государственное телевидение Ирана объявила о прекращении огня между Ираном и Израилем. Прекращение огня было «навязано противнику» из-за успешных ответных ракетных атак Ирана, сказал ведущий.