Президент Мирзиёев поручил пересмотреть торговые пути из-за военных действий на Ближнем Востоке

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 июня провёл совещание, посвящённое неотложным мерам в сфере внешней торговли и транспортной логистики, сообщает пресс-служба главы государства.

«Военные действия, произошедшие в последние дни на Ближнем Востоке, ещё больше обострили и без того нестабильную ситуацию. Это не может не повлиять на внешнеэкономические связи и пути выхода Узбекистана на мировые рынки. В связи с этим необходимо объективно оценить происходящее и оперативно принять меры в таких ключевых направлениях, как внешняя торговля, инвестиции и транспорт», — говорилось на совещании.

В связи с этим президент поручил пересмотреть ключевые направления во внешней торговле, инвестиционной политике и транспорте. В частности, дано указание диверсифицировать маршруты и перенаправить грузопотоки в более безопасные порты. По предварительным оценкам, это может увеличить логистические затраты на 30%.

Глава государства поручил согласовать альтернативные маршруты со странами-партнёрами и поддержать экспортоориентированные предприятия.

Министерствам транспорта, инвестиций и внешней торговли, Торгово-промышленной палате и другим структурам поручено тесно взаимодействовать с предпринимателями, содействовать им в экспортно-импортных операциях, а также в поиске новых рынков сбыта.

Шавкат Мирзиёев отдельно подчеркнул важность сохранения устойчивых темпов производства внутри страны и ценовой стабильности на внутреннем рынке.