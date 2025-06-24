Reuters рассказал о помощи Катара в убеждении Ирана пойти на перемирие

Последствия атаки иранских ракет

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани добился от Ирана согласия на предложение США о перемирии, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника, после удара Тегерана по американской авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре состоялся телефонный разговор с иранскими чиновниками. Американский президент Дональд Трамп сообщил Катару, что Израиль согласен на прекращение огня, и попросил помочь убедить Тегеран пойти на это шаг, передает агентство.

Как пишет Axios, после атаки на американскую базу Иран направил Белому дому сообщение о том, что не будет наносить дальнейших ударов. Вашингтон, в свою очередь, ответил, что не будет атаковать Иран и что готов возобновить переговоры, рассказал источник портала.

По информации CNN, американский лидер переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, а вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф общались с иранской стороной.

Израиль согласился на перемирие при условии прекращения атак со стороны Тегерана. Тот согласился на эти условия, рассказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Трамп анонсировал прекращение огня между Израилем и Ираном. По его словам, огонь прекратит сначала Иран, через 12 часов — Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны».