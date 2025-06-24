В Администрации президента Узбекистана новые назначения

CentralAsia (UZ) - В Администрации президента Узбекистана произошли новые кадровые изменения. Об этом 24 июня сообщило издание UzDaily со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.

Ранее стало известно, что Саида Мирзиёева — дочь президента Узбекистана, ранее работавшая помощником президента, была назначена на вновь введённую должность руководителя Администрации президента.

Помимо этого, у Саиды Мирзиёевой появился независимый советник — им стал Комил Алламжонов. Он будет оказывать консультационную поддержку на общественных началах по стратегическим вопросам, таким как развитие инновационной экономики, привлечение инвестиций, обеспечение свободы слова и поддержка независимых СМИ.

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Согласно президентскому указу, Бекзот Мавлонов назначен помощником президента. В связи с этим он освобождён от прежней должности — советника президента по вопросам правовой экспертизы и комплексного анализа. Ранее Мавлонов руководил Департаментом правовой экспертизы и комплексного анализа Администрации президента, а также занимал посты заместителя госсоветника и заместителя генерального прокурора.

Бекзот Мавлонов - помощник президента Узбекистана

Кроме того, новым советником президента по вопросам внешних инвестиций стал Азиз Магрупов. До этого он с 2018 года работал помощником президента.

Азиз Магрупов - советник президента Узбекистана по вопросам внешних инвестиций

Ряд кадровых перестановок произошёл и внутри Администрации президента. Так, начальник Контрольной инспекции Саидлазиз Саидкаримов освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другое место работы.

Также сняты с должностей:

— Уткиржон Кодиров, возглавлявший Департамент по взаимодействию с регионами и подготовке аналитических материалов;

— Жахонгир Ибрагимов, занимавший пост заместителя руководителя Департамента планирования и информационного обеспечения.

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