Президент Узбекистана посетит Монголию с государственным визитом

Шавкат Мирзиёев - президент Узбекистана // Сайт президента Республики Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июня по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха вылетел в Улан-Батор с государственным визитом. Об этом 24 июня сообщили на сайте президента Узбекистана.

В столице Монголии запланированы двусторонние переговоры и мероприятия на высшем уровне. Стороны обсудят перспективы укрепления узбекско-монгольских отношений и расширения практического взаимодействия.