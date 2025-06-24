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Президент Узбекистана посетит Монголию с государственным визитом
Шавкат Мирзиёев - президент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев - президент Узбекистана
// Сайт президента Республики Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июня по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха вылетел в Улан-Батор с государственным визитом. Об этом 24 июня сообщили на сайте президента Узбекистана.

В столице Монголии запланированы двусторонние переговоры и мероприятия на высшем уровне. Стороны обсудят перспективы укрепления узбекско-монгольских отношений и расширения практического взаимодействия.

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